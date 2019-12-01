Costa Rica desmantela al grupo criminal más grande de la historia del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 14:42:06

San José, Costa Rica, a 4 de noviembre 2025.- El gobierno de Costa Rica desarticuló a la organización criminal más grande que operaba en su territorio, el cual enviaba estupefacientes a Estados Unidos y Europa, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con información oficial, cerca de mil 200 policías realizaron 64 allanamientos en diferentes provincias contra el llamado "Cártel del Caribe Sur", en un operativo sin precedentes, declaró dijo a periodistas el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

"Este grupo lo que hacía era captar los alijos de droga para vendérselos a los otros narcotraficantes del país ya conocidos y además había una línea y una ruta de droga hacia Europa y hacia Estados Unidos", agregó el funcionario.

Según informes de la OIJ, desde el 2021, tras la masacre de ocho personas en un poblado del Caribe, les fueron decomisados 13.7 toneladas de cocaína y marihuana.

Según la fiscalía costarricense, unas 28 personas fueron detenidas; de igual forma, los agentes decomisaron casas de lujo, vehículos y embarcaciones, como parte de una vasta investigación en la que colaboraron Colombia, Panamá, España, Reino Unido, Francia y la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Soto explicó que uno de los cabecillas del cartel está detenido desde 2024 en Inglaterra para ser extraditado a Estados Unidos, y otro permanece en una prisión costarricense también pendiente de ser enviado ante la justicia estadounidense.