Costa Rica asegura no ver "señales de alerta" por presencia de EEUU en el Caribe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 10:19:16

San José, Costa Rica, a 20 de septiembre 2025.- El gobierno de Costa Rica aseguró que no ve señales de alerta por el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, acción que Venezuela ve como una amenaza para su soberanía.

Lo anterior lo declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André en rueda de prensa, en donde señaló que su país siempre busca la solución pacífica de conflictos.

“Estamos siempre en pro de la solución pacífica de los conflictos y no vemos en este momento alarmas de preocupación. Hay iniciativas dentro de algunos organismos internacionales y el mundo observa con cuidado el desarrollo de este asunto”, declaró el funcionario costarricense.

Por otra parte, el canciller aseguró que la verdadera amenaza en el continente es el crimen organizado, así como la corrupción.

“Es un cáncer que está comiendo a nuestra sociedad y en especial a la juventud. Costa Rica ha iniciado una lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado con el apoyo de otros países”, agregó André.