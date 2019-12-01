Corte Interamericana condena a México por violación, tortura y muerte de Ernestina Ascencio

San José, Costa Rica, a 16 de diciembre 2025.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a México y lo señaló como responsable internacional de la violación sexual, tortura y muerte de la mujer indígena náhuatl monolingüe Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años; hechos ocurridos en el año 2007.

De acuerdo con la sentencia, la víctima, habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra Zongolica de Veracruz, fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007.

Asimismo, en la notificación el Tribunal internacional indicó que un día antes de los crímenes, un campamento militar había sido instalado en cercanías de su vivienda, como parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico desarrollada por el Estado mexicano desde 2006.

“La Corte determinó que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima (…) La violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario”, cita el texto de la Corte IDH.

La mujer fue trasladada por su familia en busca de atención médica, hasta ser recibida en el Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció el 26 de febrero de 2007, antes de que pudiera ser intervenida quirúrgicamente.

Por lo anterior, el tribunal especializado determinó que México violó el derecho de la víctima a recibir una atención en salud accesible, disponible y de calidad.

“La Corte concluyó que la investigación no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria; fue cerrada prematuramente, sin haberse agotado las líneas de investigación necesarias; y se basó en motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género, que a su vez fueron replicados por altas autoridades del Gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, que contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Ascencio Rosario y sus familiares”, detalla la sentencia.

Además, la Corte ordenó a la República Mexicana que implemente r distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Asencio para identificar, procesar y sancionar a los responsables.