Corea del Sur prevé acercar misión naval a Ormuz

Corea del Sur prevé acercar misión naval a Ormuz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 08:39:10
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Seúl, Corea del Sur, a 5 de noviembre 2026.- El gobierno de Corea del Sur se plantea enviar una misión naval antipiratería ampliada a las aguas cercanas al Estrecho de Ormuz.

Lo anterior, ante las constantes presiones estadounidenses para que Seúl participe de manera activa en la seguridad de esta estratégica vía marítima.

Según información oficial, la zona de operación de la unidad Cheonghae llegaría hasta las proximidades del puerto omaní de Duqm, situado a unos 650 kilómetros del estrecho de Ormuz.

Además, el Ministerio de Defensa Surcoreano aseguró a medios locales, que la misión tiene el objetivo de proteger a ciudadanos y buques mercantes surcoreanos ante el aumento de la piratería y preparar una potencial participación internacional en el desminado de Ormuz.

Entre las unidades que enviarían al Golfo Pérsico destacan un avión de patrulla marítima P-8A Poseidon, un equipo de eliminación de explosivos y sistemas no tripulados de desminado, además de 75 efectivos, que tendrían su base en Yibuti, con costas en el mar Rojo y el golfo de Adén.

Por último, el Ministerio de Defensa estableció cuatro principios para el plan anunciado este jueves: no intervenir en la guerra, proteger a nacionales y embarcaciones, prohibir que el avión vigile territorio o aguas iraníes o el interior de Ormuz y mantener el mando exclusivamente surcoreano.

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