Consulado de EEUU en Tijuana emite alerta tras ataque con drones a Fiscalía de Baja California

Consulado de EEUU en Tijuana emite alerta tras ataque con drones a Fiscalía de Baja California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 11:18:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tijuana, Baja California, a 16 de octubre 2025.- El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, emitió una alerta a los ciudadanos estadounidenses luego del ataque con drones explosivos contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

“Hemos recibido la confirmación del reporte de un ataque a las oficinas de la Fiscalía General de Baja California en el área de las playas de Tijuana. Los reportes iniciales indican que el ataque incluyó explosivos con múltiples explosiones reportadas”, se apuntó en el mensaje publicado en redes sociales.

Por lo anterior, las autoridades de EEUU solicitaron al público mantenerse al pendiente de los noticieros locales y no transitar cerca de la zona. De igual forma, pidieron que se informe a amigos y familiares sobre la situación.

Asimismo, el consulado reiteró los números de contacto a los que sus connacionales pueden comunicarse para solicitar apoyo o información al respecto (55) 5080 2000 desde México y al 011 52 55 5080 2000 desde la Unión Americana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se quema humilde vivienda en Morelia, Michoacán
Detienen a presunto homicida en Morelia, Michoacán 
Investigan a doctora por agredir a familiares de un niño en IMSS de Quintana Roo
Blindaje Morelia: detienen a siete personas y recuperan siete vehículos
Más información de la categoria
José Antonio Cruz Medina, el aliado de Harfuch con formación en el FBI, nombrado Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán
Decomisan 173 kilos de estupefacientes sintéticos en Florida; aseguran que llegó desde México
Detienen a presunto homicida en Morelia, Michoacán 
Blindaje Morelia: detienen a siete personas y recuperan siete vehículos
Comentarios