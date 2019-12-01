Consulado de EEUU en Tijuana emite alerta tras ataque con drones a Fiscalía de Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 11:18:00

Tijuana, Baja California, a 16 de octubre 2025.- El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, emitió una alerta a los ciudadanos estadounidenses luego del ataque con drones explosivos contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

“Hemos recibido la confirmación del reporte de un ataque a las oficinas de la Fiscalía General de Baja California en el área de las playas de Tijuana. Los reportes iniciales indican que el ataque incluyó explosivos con múltiples explosiones reportadas”, se apuntó en el mensaje publicado en redes sociales.

Por lo anterior, las autoridades de EEUU solicitaron al público mantenerse al pendiente de los noticieros locales y no transitar cerca de la zona. De igual forma, pidieron que se informe a amigos y familiares sobre la situación.

Asimismo, el consulado reiteró los números de contacto a los que sus connacionales pueden comunicarse para solicitar apoyo o información al respecto (55) 5080 2000 desde México y al 011 52 55 5080 2000 desde la Unión Americana.