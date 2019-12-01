Congreso de Perú discute posible destitución de José Jerí, acusado de corrupción

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 13:48:27
Lima, Perú, a 17 de febrero 2026.- El Congreso de Perú debate en una sesión especial, la posible destitución del presidente interino, José Jerí, quien es investigado por presunta corrupción a raíz de las reuniones ocultas que mantuvo con dos empresarios chinos, de las cuales no informó oficialmente.

Cabe señalar que si los legisladores presentes consiguen un voto más de la mitad de los asistentes, es decir un 50 por ciento más 1, el mandatario peruano sería removido de la Presidencia a tan solo cuatro meses de haberla asumido y uno de los congresistas tendría que ser elegido como nuevo jefe de Estado interino.

De darse la destitución de Jerí, el país sudamericano tendría su octavo presidente o presidenta diferente en los últimos 10 años.

Desde 2018 tres han sido removidos por el Parlamento, dos renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solo un mandatario interino terminó su mandato.

El actual presidente interino asumió el 10 de octubre de 2025 luego de que su antecesora, Dina Boluarte (2022-2025), fue destituida en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad.

