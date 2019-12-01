Congreso de EEUU cita a Jensen Huang a declarar por relación con presunta espía china

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 08:00:25

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de noviembre 2026.- El Congreso de Estados Unidos citó a Jensen Huang, el exdirector general de Nvidia, a declarar sobre su relación con una presunta espía del Gobierno chino, ante una comisión especial.

Lo anterior lo confirmó el senador republicano Tim Scott, quien citó posibles vulneraciones a la seguridad nacional como la razón para la solicitud de su comparecencia.

“Los informes recientes generan serias preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de la tecnología sensible de Estados Unidos", escribió el legislador en su cuenta de X.

Igualmente, en su mensaje Scott detalló que el ex CEO de la compañía de chips para inteligencia artificial más valiosa del mundo fue citado para el día 3 de diciembre.

Cabe señalar que, otras tres comisiones de la Cámara Baja también requirieron la presencia del Huang para sendas entrevistas a puerta cerrada el próximo 1 de diciembre.