Congresista estadounidense denuncia que ICE le roció gas pimienta durante operativo en Arizona

Congresista estadounidense denuncia que ICE le roció gas pimienta durante operativo en Arizona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 09:21:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tucson, Arizona, Estados Unidos, a 6 de diciembre 2025.- La congresista estadounidense Adelita Grijalva denunció que fue rociada con gas pimienta y agredida por autoridades migratorias durante un operativo en la ciudad de Tucson, Arizona.

La legisladora de extracción demócrata contó en su cuenta oficial de X que se encontraba en una taquería cuando los agentes de Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) la agredieron.

“ICE es una agencia sin ley bajo esta administración: opera sin transparencia, sin rendición de cuentas y con un abierto desprecio por el debido proceso básico… Ninguna familia en nuestra comunidad debería vivir con miedo”, expresó la representante de Arizona en el Congreso estadounidense.

Cabe mencionar que dicha agencia federal y del Departamento de Rentas Internas (IRS) ejecutaron varios operativos en diversas instalaciones del restaurante ‘El taco giro’, en Tucson y el sur de dicha entidad.

Según la versión de la congresista, acudió a de una de las instalaciones del popular restaurante, donde se encontraban por lo menos 40 agentes de ICE, de los cuales, unos cuantos la empujaron y luego la rociaron con gas pimienta.

“Solo estaba pidiendo explicaciones después de identificarme como una miembro del Congreso, no fui agresiva en ningún momento”, dijo Grijalva en un video.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalías acuerdan trazabilidad de armas y mejora en datos sobre delitos
Muere trailero en accidente en la de Occidente 
Conductor sufre un accidente sobre la carretera Celaya contra un tractor quedando prensado en su vehículo
Ultiman a balazos a un joven en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
En 2026 aumentará más de mil 462 mdp el presupuesto para seguridad y justicia
Analistas reducen pronóstico de crecimiento para México en 2025
Histórico relevo: Tammi Anguiano se convierte en la primera mujer en dirigir la Unidad Antisecuestros en Michoacán
El hombre que domó el secuestro en Michoacán recibe nuevo cargo: Rodrigo González Ramírez dirigirá la nueva caza nacional contra el delito desde la FGR
Comentarios