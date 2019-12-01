Confirma Trump 11 criminales abatidos en ataque a barco en el Caribe; operaban bajo control de Maduro, asegura

Confirma Trump 11 criminales abatidos en ataque a barco en el Caribe; operaban bajo control de Maduro, asegura
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 07:58:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que 11 miembros de un grupo delincuencial venezolano fueron abatidos durante un “ataque cinético” por parte del Ejército estadounidense a una embarcación en el mar Caribe.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense publicó un video de las Fuerzas Armadas de su país, en el que se observa una embarcación que es monitoreada segundos antes de ser impactada con un misil.

En ese sentido, el líder republicano señaló que los muertos eran 11 narcoterroristas identificados como integrantes del Tren de Aragua, organización que fue designada como extremista por su Administración.

Además, el jefe de Estado, aseguró que los criminales operaban bajo el control de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusó de ser responsable “de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan como desaparecida a la influencer Marian Izaguirre; fue vista por última vez en Uruapan, Michoacán
Ultiman a comerciante en Celaya, Guanajuato
Se incendia vehículo en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán
Sentencian a 3 años de prisión a 8 escoltas de un funcionario de Guanajuato, luego de ser detenidos en Querétaro
Más información de la categoria
Ataque de EEUU a barco venezolano en el Caribe fue un
UMSNH recibirá íntegro su presupuesto 2025; Gobierno de Michoacán compensará el ajuste federal: Navarro García
Confirma Trump 11 criminales abatidos en ataque a barco en el Caribe; operaban bajo control de Maduro, asegura
“Lorena” y monzón mexicano provocan fuertes lluvias en gran parte del país
Comentarios