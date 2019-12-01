Confirma Trump 11 criminales abatidos en ataque a barco en el Caribe; operaban bajo control de Maduro, asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 07:58:43

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que 11 miembros de un grupo delincuencial venezolano fueron abatidos durante un “ataque cinético” por parte del Ejército estadounidense a una embarcación en el mar Caribe.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense publicó un video de las Fuerzas Armadas de su país, en el que se observa una embarcación que es monitoreada segundos antes de ser impactada con un misil.

En ese sentido, el líder republicano señaló que los muertos eran 11 narcoterroristas identificados como integrantes del Tren de Aragua, organización que fue designada como extremista por su Administración.

Además, el jefe de Estado, aseguró que los criminales operaban bajo el control de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusó de ser responsable “de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos”.