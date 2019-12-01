Confirma Gustavo Petro reunión con Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 21:31:50
Bogotá, Colombia, a 14 de enero de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se reunirá en Estados Unidos con su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero.

"Será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión", expresó Petro este miércoles durante una reunión televisada con sus ministros.

Fue en días pasados, cuando el mandatario estadounidense dio a conocer que recibirá al mandatario colombiano en la Casa Blanca.

“Estoy seguro de que (la visita) saldrá muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben ser impedidas de ingresar a Estados Unidos”, escribió.

Cabe recordar que ambos jefes de Estado mantuvieron el año pasado un intercambio público de declaraciones tensas; sin embargo, la relación se distendió tras una llamada telefónica de más de una hora sostenida el miércoles pasado, en la que acordaron superar sus diferencias.

Noventa Grados
