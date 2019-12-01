Confirma Donald Trump conversación con Nicolás Maduro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 20:31:54

Washington, Estados Unidos, a 30 de noviembre de 2025.- Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recientemente sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien lo señala de usar su lucha antidrogas como un pretexto para desplegar recursos militares en el Caribe con el objetivo de hacerlo caer.

"No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", expresó el mandatario republicano.

Cabe resaltar que hace algunos días, el gobierno estadounidense aseveró que el mandatario venezolano encabeza un supuesto cártel de droga, motivo por el que desplegaron equipos de seguridad entre los que se encuentra el portaaviones más grande del mundo, por lo que han aumentado las tensiones con Caracas, Venezuela.

Asimismo, Trump indicó durante el sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo de ese país debe considerarse cerrado. Aunque de momento no ha hecho la amenaza públicamente de usar la fuerza en contra de Maduro, aseguró que los esfuerzos por combatir el narcotráfico venezolano comenzarán muy pronto por tierra.-

"Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer envíos por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto".

Además, el republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armados del Senado estadounidense, dijo que Trump no enviará elementos de seguridad a Venezuela.

"No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas".