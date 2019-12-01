Confirma Donald Trump conversación con Nicolás Maduro

Confirma Donald Trump conversación con Nicolás Maduro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 20:31:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 30 de noviembre de 2025.- Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recientemente sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien lo señala de usar su lucha antidrogas como un pretexto para desplegar recursos militares en el Caribe con el objetivo de hacerlo caer.

"No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", expresó el mandatario republicano.

Cabe resaltar que hace algunos días, el gobierno estadounidense aseveró que el mandatario venezolano encabeza un supuesto cártel de droga, motivo por el que desplegaron equipos de seguridad entre los que se encuentra el portaaviones más grande del mundo, por lo que han aumentado las tensiones con Caracas, Venezuela.

Asimismo, Trump indicó durante el sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo de ese país debe considerarse cerrado. Aunque de momento no ha hecho la amenaza públicamente de usar la fuerza en contra de Maduro, aseguró que los esfuerzos por combatir el narcotráfico venezolano comenzarán muy pronto por tierra.-

"Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer envíos por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto".

Además, el republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armados del Senado estadounidense, dijo que Trump no enviará elementos de seguridad a Venezuela.

"No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas".

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abaten a "El Pichón", integrante de grupo delictivo que opera en Sinaloa
Fuerte choque deja 2 personas fallecidas y al menos 17 heridos en la carretera Santiago-Chalma en el Estado de México
Revientan fiesta en Nuevo León con más de 350 menores de edad; hay 11 detenidos
Vinculan a proceso a “El Pelón”: Fiscalía lo perfila como reclutador clave en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Carlos Tafolla rompe el silencio ante recientes escándalos y se consolida como una nueva voz incómoda para el poder
Vinculan a proceso a “El Pelón”: Fiscalía lo perfila como reclutador clave en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán 
Harfuch presume guerra total contra el crimen en Michoacán: 2.5 mil soldados desplegados, estupefacientes incautados y detenciones récord
Ofensiva nacional contra el crimen: 932 detenciones y nueva sede anti-extorsión en Michoacán, informa Harfuch
Comentarios