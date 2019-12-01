Condenan por prevaricación a hermano del presidente español Pedro Sánchez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 08:18:59

Madrid, España, a 14 de julio 2026.- David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue condenado a nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público al haber sido encontrado culpable de un delito de prevaricación.

Lo anterior, luego de que los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz determinaron que el señalado había conseguido el cargo de “coordinador de Conservatorios” gracias a la intermediación de altos cargos políticos.

Además, el ex líder socialista en Extremadura, Miguel Angel Gallardo, y Luis Carrero, asesor y amigo del principal condenado, recibieron penas diversas por el mismo caso.

Según las investigaciones, David Sánchez, quien es músico de profesión, consiguió su puesto público gracias a la intervención directa de Gallardo, quien en esa época ostentaba la máxima autoridad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Extremadura y era presidente de la Diputación de Badajoz.

En su sentencia los magistrados consideraron que los tres señalados incurrieron en acciones delictivas diferentes, al crear la plaza de coordinador de Conservatorios para David Sánchez. Luego la prevaricación, la cual, según los juzgadores, consistió en la modificación del puesto de trabajo para ajustarlo a las supuestas necesidades y deseos del hermano del presidente.

Y por último, la creación de la plaza para el amigo del hermano, “colaborador suyo en precedentes proyectos operísticos, todo ello con el afán de que siguiera ayudando a este en sus actividades relativas a la ópera, aun cuando prestaban teóricos servicios en departamentos administrativos diferentes”.