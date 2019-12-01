Condenan a Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil por intento de golpe de Estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 14:42:03

Brasilia, Brasil, a 11 de septiembre 2025.- El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado por la Primera Sala de la Corte Suprema de su país, por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

La magistrada, Carmen Lúcia Antunes, dio el tercer voto necesario a favor de la condena, al considerar suficientes los argumentos del juez instructor, Alexandre de Moraes, quien declaró al líder ultraderechista y a siete de sus aliados culpables de cinco delitos contra el orden democrático.

“Todo eso junto y con una enorme violencia. El panorama está ampliamente demostrado. Está comprobada la violencia y la grave amenaza (…) La organizacion documentó casi todas las fases de su empresa”, enfatizó la togada.

El voto de Antunes selló la resolución del Máximo Tribunal brasileño, la cual será anunciada por el presidente de la Sala, Cristiano Zanin.

Hasta entonces, existe la posibilidad de que alguno de los jueces pueda cambiar el sentido de su voto.

Actualmente Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario y responde en este proceso por cinco crímenes por los que podría recibir una pena máxima de unos 40 años: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.