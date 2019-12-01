Condenan a Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil por intento de golpe de Estado

Condenan a Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil por intento de golpe de Estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 14:42:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Brasilia, Brasil, a 11 de septiembre 2025.- El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado por la Primera Sala de la Corte Suprema de su país, por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

La magistrada, Carmen Lúcia Antunes, dio el tercer voto necesario a favor de la condena, al considerar suficientes los argumentos del juez instructor, Alexandre de Moraes, quien declaró al líder ultraderechista y a siete de sus aliados culpables de cinco delitos contra el orden democrático.

“Todo eso junto y con una enorme violencia. El panorama está ampliamente demostrado. Está comprobada la violencia y la grave amenaza (…) La organizacion documentó casi todas las fases de su empresa”, enfatizó la togada.

El voto de Antunes selló la resolución del Máximo Tribunal brasileño, la cual será anunciada por el presidente de la Sala, Cristiano Zanin.

Hasta entonces, existe la posibilidad de que alguno de los jueces pueda cambiar el sentido de su voto.

Actualmente Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario y responde en este proceso por cinco crímenes por los que podría recibir una pena máxima de unos 40 años: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan 31 años de prisión a homicida de un agente de la PDI, en Zamora, Michoacán
Suman 8 muertos y más de 60 siguen hospitalizados por explosión de pipa en Iztapalapa
Localizan cuerpo de mujer que desapareció tras lluvias en Nuevo León
Hombre pierde la vida al infartarse mientras conducía en Lázaro Cárdenas
Más información de la categoria
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Asegura Sheinbaum que se dará todo el apoyo al gobierno de Clara Brugada por accidente de pipa en CDMX
Comentarios