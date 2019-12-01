Con flechas indígenas lesionan a 4 policías en protesta frente a Embajada de EEUU en Bogotá

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 13:18:40
Bogotá, Colombia, a 18 de octubre 2025.- Un grupo de indígenas hirió con flechas a cuatro policías durante una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, contra la política de ese país hacia Gaza, Venezuela y Ecuador.

La manifestación fue convocada por grupos de la sociedad civil como parte de una “jornada antiimperialista”, sin embargo, en  un momento determinado comenzaron las agresiones, por lo que los agentes de seguridad intervinieron en el lugar.

“Le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas”, dijo en X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Tras lo sucedido, el edil de la capital colombiana informó que los cuatro policías “resultaron heridos en cara, pierna y brazos” y reiteró que “en Bogotá no hay espacio para la violencia”.

“Denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU. Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza, como hicimos hoy”, concluyó el munícipe.

Entre los manifestantes hay varios integrantes del llamado Congreso de los Pueblos, una plataforma que agrupa comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y movimientos sociales.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que ordenó proteger la sede diplomática estadounidense y criticó al Congreso de los Pueblos por la agresión a la Policía.

Noventa Grados
