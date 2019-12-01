Claudia Sheinbaum niega que se negocie tratado de libre comercio con Brasil

Claudia Sheinbaum niega que se negocie tratado de libre comercio con Brasil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 10:32:03
Ciudad de México, 28 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó firmar un tratado de libre comercio con Brasil, aunque señaló que se apostará por un acuerdo en temas de cooperación entre ambas naciones.

“No estamos pensando en un acuerdo de libre comercio, sino más bien de colaboración y cooperación en cierta medida”, indicó Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina.

Las palabras de Sheinbaum se dan en la previa de la reunión que sostendrá este jueves con autoridades de Brasil, que estarán lideradas por el vicepresidente de aquel país, Geraldo Alckmin.

En ese sentido, la mandataria mexicana explicó que con Brasil se ha firmado ya un “acuerdo de complementariedad”.

“Brasil tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México y también tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil”, señaló.

Por su parte, el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, dio a conocer que  el miércoles representantes de ambos países firmaron memorandos de entendimiento para iniciar tareas de cooperación.

“Primordialmente lo que interesa es actualizar, por parte de México, actualizar disposiciones que limitan la exportación mexicana, particularmente en industria automotriz, reglas de origen, aplicación de reglas de origen”, declaró.

