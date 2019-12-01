Cierran negociaciones sin acuerdo sobre Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 15:31:37

Ginebra, 18 de febrero de 2026.- Este miércoles se llevaron a cabo negociaciones entre Rusia y Ucrania en Ginebra, con la mediación de Estados Unidos. Tras aproximadamente dos horas de diálogo, las conversaciones concluyeron sin que se alcanzara un acuerdo, según informó el jefe negociador ruso, Vladimir Medinski.

En el encuentro participaron el enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz, Steve Witkoff, así como Jared Kushner, quienes actuaron como mediadores.

Por su parte, el gobierno ucraniano, confirmó que durante la reunión se abordaron aspectos políticos y militares del conflicto, además de cuestiones humanitarias.

Previamente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró desde Kiev que Rusia estaría obstaculizando el avance de las negociaciones de paz durante los contactos en Ginebra. No obstante, expresó su expectativa de que pudiera concretarse un nuevo intercambio de prisioneros y civiles retenidos.

Por otro lado, el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, afirmó haber observado “avances” en las negociaciones para poner fin al conflicto. “Es un trabajo complejo que requiere alineación entre todas las partes y el tiempo suficiente. Hay avances, pero en este momento no pueden divulgarse detalles”, declaró ante la prensa.