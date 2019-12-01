Choque entre avión y camión de bomberos deja al menos 2 muertos en aeropuerto de Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 08:18:00

Nueva York, Estados Unidos, a 23 de marzo 2026.- Al menos dos personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas a causa de un choque entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en una pista del Aeropuerto LaGuardia, en la ciudad de Nueva York.

Lo anterior lo dio a conocer la cadena CNN, quien dijo citar a fuentes policiacas que identificaron a las víctimas mortales como el piloto y el copiloto de la aeronave.

De acuerdo con los primeros reportes de la terminal aérea, el accidente se produjo alrededor de las 23:40 horas tiempo local del 22 de marzo, cuando un vuelo de Jazz Aviation que operaba un vuelo de Air Canada impactó contra un vehículo de bomberos que acudía a atender otro incidente en el aeropuerto.

Debido a la colisión, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron el cierre del aeropuerto para facilitar las labores de investigación.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una orden de suspensión de vuelos en el Aeropuerto LaGuardia tras el suceso y está previsto que permanezca cerrado hasta la tarde del lunes 23 de marzo.