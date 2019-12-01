Choque de helicóptero turístico deja al menos 3 muertos en isla de Hawái

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 14:50:17

Hanalei, Hawái, Estados Unidos, a 27 de marzo 2026.- Al menos tres personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas luego de que un helicóptero turístico se estrellara en una playa remota de la isla hawaiana de Kauai, según informaron las autoridades.

A bordo del vehículo aéreo viajaban el piloto y cuatro pasajeros, indicó a la prensa l Departamento de Bomberos de Kauai. La playa Kalalau, en donde se desplomó la aeronave, se encuentra en la costa Na Pali, al norte de la isla y solo se puede llegar a pie o en bote.

La policía local reportó que tres personas murieron y otras dos fueron trasladadas al Centro Médico Wilcox para recibir tratamiento.

Además, las autoridades indicaron que el helicóptero era operado por Airborne Aviation, una compañía que realiza recorridos turísticos por los cañones, la costa y las cascadas de Kauai.

Cabe señalar que este tipo de viajes son una forma popular de explorar los acantilados, playas y cascadas que bordean la costa de Na Pali.

Por su parte, Derek Kawakami, alcalde de Kauai, agradeció la labor coordinada de la Guardia Costera de Estados Unidos y de las agencias locales de policía, bomberos y seguridad.

“Aquí en Kauai, cada vez que alguien pone un pie en nuestro territorio es uno de los nuestros, lo tratamos como uno de los nuestros, es parte de nuestra familia, y nuestros socorristas actúan con ese espíritu en mente”, dijo en una entrevista con Hawaii News Now.