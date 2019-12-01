Chaleco salvavidas del Titanic se vende por más de 900 mil dólares en subasta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 22:11:10

Londres, Inglaterra, 18 de abril de 2026.- Un chaleco salvavidas utilizado por una pasajera del Titanic durante el naufragio, fue vendido este sábado en una subasta que se llevo a cabo en la casa de subastas Henry Aldridge & Son, situada en el condado de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

El chaleco salvavidas fue vendido por 670 mil libras esterlinas, equivalente a alrededor de 906 mil dólares, informó la casa organizadora del evento.

La pieza perteneció a Laura Mabel Francatelli, quien viajaba en primera clase a bordo del RMS Titanic y logró escapar en un bote salvavidas cuando el barco se hundía. El chaleco conserva las firmas de la propia Francatelli y de otros ocho sobrevivientes que compartieron la misma embarcación.

De acuerdo con los detalles de la subasta, el objeto está confeccionado con doce bolsillos de lona rellenos de corcho, característicos de los dispositivos de flotación de la época.

Tras el desastre, la prenda permaneció durante años en poder de la familia de la sobreviviente, hasta que fue adquirida por un coleccionista privado hace dos décadas. Posteriormente, el chaleco fue exhibido en distintos museos de Estados Unidos y Europa.

La venta se realizó más de un siglo después del hundimiento del Titanic, ocurrido la noche del 14 al 15 de abril de 1912, cuando el transatlántico chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte.

El accidente dejó alrededor de mil 500 personas fallecidas, mientras que cerca de 700 lograron sobrevivir.