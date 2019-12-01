Celebrará el Papa León XIV su primer Misa del Gallo

Roma, Italia, a 24 de diciembre de 2025.- Este 24 de diciembre, el Papa León XIV presidirá por primera vez la tradicional Misa del Gallo, uno de los actos litúrgicos más representativos de la Navidad y un momento clave dentro de los primeros meses de su pontificado al frente de la Iglesia Católica.

Cabe recordar que León XIV celebró su primera misa como Sumo Pontífice apenas un día después de ser elegido, el 9 de mayo, cuando encabezó la Celebración Eucarística en la Capilla Sixtina, acto que marcó oficialmente el inicio de su ministerio. Ahora, tras más de siete meses en el cargo, vivirá su primera Navidad como líder espiritual de millones de fieles en todo el mundo.

Según informó Vatican News, la celebración de la Misa del Gallo tendrá una modificación relevante en su horario. A diferencia de lo ocurrido durante el pontificado del papa Francisco, cuando la ceremonia se realizaba a las 19:00 horas (tiempo del Vaticano), León XIV optó por regresar al horario tradicional.

De esta manera, la Misa del Gallo se celebrará nuevamente a las 22:00 horas locales en la Basílica de San Pedro, retomando una práctica histórica que, para diversos sectores de la Iglesia, refuerza el simbolismo espiritual asociado al nacimiento de Jesucristo en la medianoche.

Para los fieles que se encuentren en México, la transmisión en vivo podrá seguirse a partir de las 15:00 horas, debido a la diferencia de horario con Roma. Además, quienes no puedan acudir al Vaticano o no cuenten con acceso presencial, podrán seguir la ceremonia a través del canal oficial de Vatican News en YouTube.