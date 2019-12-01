Celebrará el Papa León XIV su primer Misa del Gallo

Celebrará el Papa León XIV su primer Misa del Gallo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 13:21:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Roma, Italia, a 24 de diciembre de 2025.- Este 24 de diciembre, el Papa León XIV presidirá por primera vez la tradicional Misa del Gallo, uno de los actos litúrgicos más representativos de la Navidad y un momento clave dentro de los primeros meses de su pontificado al frente de la Iglesia Católica.

Cabe recordar que León XIV celebró su primera misa como Sumo Pontífice apenas un día después de ser elegido, el 9 de mayo, cuando encabezó la Celebración Eucarística en la Capilla Sixtina, acto que marcó oficialmente el inicio de su ministerio. Ahora, tras más de siete meses en el cargo, vivirá su primera Navidad como líder espiritual de millones de fieles en todo el mundo.

Según informó Vatican News, la celebración de la Misa del Gallo tendrá una modificación relevante en su horario. A diferencia de lo ocurrido durante el pontificado del papa Francisco, cuando la ceremonia se realizaba a las 19:00 horas (tiempo del Vaticano), León XIV optó por regresar al horario tradicional.

De esta manera, la Misa del Gallo se celebrará nuevamente a las 22:00 horas locales en la Basílica de San Pedro, retomando una práctica histórica que, para diversos sectores de la Iglesia, refuerza el simbolismo espiritual asociado al nacimiento de Jesucristo en la medianoche.

Para los fieles que se encuentren en México, la transmisión en vivo podrá seguirse a partir de las 15:00 horas, debido a la diferencia de horario con Roma. Además, quienes no puedan acudir al Vaticano o no cuenten con acceso presencial, podrán seguir la ceremonia a través del canal oficial de Vatican News en YouTube.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desmantelan centro de espionaje manejado por la delincuencia, en un domicilio de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Fuerte explosión por pirotecnia deja el saldo de una persona fallecida y dos heridas en una vivienda de Huautla, Hidalgo
Choca camión repartidor de Coca Cola en Morelia, Michoacán; destroza varios vehículos
Muere en un hospital de Buenavista, Michoacán, joven que volcó con su camioneta 
Más información de la categoria
Desmantelan centro de espionaje manejado por la delincuencia, en un domicilio de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Choca camión repartidor de Coca Cola en Morelia, Michoacán; destroza varios vehículos
'Súper peso' da regalo navideño y se mantiene por debajo de las 18 unidades por dólar
Ultiman en Culiacán a presunto operador de célula de los hijos de Joaquín Guzmán; EEUU ofrecía un mdd de recompensa
Comentarios