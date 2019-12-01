Celebra Ronald Johnson golpe a organización delictiva que opera en Jalisco y felicita al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México

Celebra Ronald Johnson golpe a organización delictiva que opera en Jalisco y felicita al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 21:20:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2025.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó sus felicitaciones al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México por la operación que se realizó en contra del Cártel de Sinaloa.

En dicha operación, fue batido Pedro "N", alías "El Pichón", quien era acusado por la unión americana de narcoterrorismo, además de ser señalado como el segundo al mando del grupo delictivo que encabeza Fausto Isidro Meza Flores, alías "El Chapo Isidro".

A través de un mensaje en sus redes sociales, el funcionario estadounidense también celebró que se detuviera a Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu”, identificado por el gabinete de seguridad como operador logístico y Miguel Ángel Villalba Castillo, presunto sicario de la célula crimina, además de que en dicha acción fueron aseguradas drogas, armas, precursores químicos, vehículos, entre otras cosas. 

“El Pichón" estaba acusado de múltiples delitos en México, incluyendo homicidios, secuestros, tortura y cobro violento de deudas por narcotráfico. También era buscado en los Estados Unidos por diversos crímenes. Esta operación se suma a recientes detenciones a integrantes de cárteles en España por cargos de homicidio y secuestro, así como a cientos de arrestos adicionales en los Estados Unidos. Estos resultados reflejan lo que nuestras naciones pueden lograr cuando trabajan juntas contra quienes representan una amenaza para nuestros ciudadanos. ¡La justicia prevalecerá!”, se lee en la publicación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abaten a "El Pichón", integrante de grupo delictivo que opera en Sinaloa
Fuerte choque deja 2 personas fallecidas y al menos 17 heridos en la carretera Santiago-Chalma en el Estado de México
Revientan fiesta en Nuevo León con más de 350 menores de edad; hay 11 detenidos
Vinculan a proceso a “El Pelón”: Fiscalía lo perfila como reclutador clave en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Carlos Tafolla rompe el silencio ante recientes escándalos y se consolida como una nueva voz incómoda para el poder
Vinculan a proceso a “El Pelón”: Fiscalía lo perfila como reclutador clave en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán 
Harfuch presume guerra total contra el crimen en Michoacán: 2.5 mil soldados desplegados, estupefacientes incautados y detenciones récord
Ofensiva nacional contra el crimen: 932 detenciones y nueva sede anti-extorsión en Michoacán, informa Harfuch
Comentarios