Celebra Donald Trump la liberación de presos en Venezuela

Washington, Estados Unidos, a 26 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes la liberación de presos en Venezuela y agradeció al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez por lo que calificó como “un importante gesto humanitario”, en una reacción que coincide con el anuncio oficial de Caracas sobre la excarcelación de 808 personas en meses recientes.

“Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas”, escribió Trump en su red social Truth Social. En el mismo mensaje añadió que desea “dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario!”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se difundieron horas después de que el ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informara que 808 personas han sido liberadas desde “antes de diciembre”.

De acuerdo con el contexto oficial, estas excarcelaciones se intensificaron tras la operación estadounidense del pasado 3 de enero que derivó en la salida de Nicolás Maduro del poder. Trump ha reiterado su reconocimiento a estas acciones y al trabajo de la presidenta encargada y su gabinete, a quienes advirtió sobre posibles medidas similares si no se “portaba bien”.