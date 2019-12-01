CECyTEG conquista el oro en competencia internacional de ciencia en Bolivia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 11:11:15

La Paz, Bolivia, 17 de marzo del 2026.- El talento estudiantil de Guanajuato destacó a nivel internacional luego de que dos alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG), plantel Guanajuato, obtuvieran la medalla de oro en el XX Concurso Iberoamericano de Proyectos de Ciencia y Tecnología INFOMATRIX Bolivia 2026, realizado los días 14 y 15 de marzo en la ciudad de La Paz.

Se trata de Melanie Rivera y Natalia Aranda, quienes, junto con su asesor Hugo Rosales, lograron la máxima distinción gracias a un proyecto enfocado en mejorar la alimentación en sectores vulnerables.

Su participación fue impulsada por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien respaldó su asistencia al certamen internacional, confiando en su capacidad y compromiso.

El proyecto galardonado, titulado “Formulación de una tortilla funcional a base de maíz azul y chapulín suplementada con inulina”, propone una alternativa alimenticia para combatir la desnutrición infantil y la inseguridad alimentaria en comunidades prioritarias, además de aportar beneficios en la salud digestiva, el bienestar emocional y el desempeño escolar de niñas y niños.

Durante su participación, las estudiantes también contaron con el acompañamiento institucional de la directora general del CECyTEG, Esther Angélica Medina Rivero, quien respaldó las gestiones necesarias para concretar este logro académico.

Como resultado de su destacada participación, diversas instituciones reconocieron su esfuerzo. Entre ellas, el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, a través de su directora Sandra Guzmán Mora, ofreció a las jóvenes ingreso directo para continuar su formación profesional. Asimismo, el titular del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado, Juan Antonio Reus Montaño, anunció apoyo para impulsar la incubación del proyecto y facilitar su implementación en beneficio de la población.

Con este triunfo, las estudiantes no solo colocan en alto el nombre de Guanajuato, sino que también posicionan a México como referente en innovación científica a nivel internacional.