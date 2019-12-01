Cazas rusos violan espacio aéreo de Estonia; la OTAN acusa “provocación”

Tallin, Estonia, a 20 de septiembre 2025.- Luego de que tres aviones caza rusos violaron el espacio aéreo de Estonia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) acusó a Moscú de realizar una “provocación”, en el flanco oriental de Europa.

Por lo anterior, el primer ministro estonio, Kristen Michal, convocó de inmediato un gabinete de seguridad y el Gobierno decidió, a propuesta del Ministerio de Exteriores, solicitar consultas en virtud del Artículo 4 del Tratado de la alianza militar, el cual establece que cualquier aliado puede invocar cuando vea amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad.

“Tal violación es completamente inaceptable y la respuesta de la OTAN a cualquier provocación debe ser unida y firme. Consideramos esencial consultar con nuestros aliados para garantizar una evaluación compartida de la situación y acordar nuestros próximos pasos. Toda la Alianza se toma este incidente en serio”, señaló el premier en un comunicado.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte,  conversó con el mandatario estonio luego de la “agresión rusa”.

Los tres cazas rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo del país báltico y permanecieron casi 12 minutos sobre la isla de Vaindloo, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir.

Cabe señalar que, desde la creación de la Alianza Atlántica en 1948, el Artículo 4 ha sido invocado en ocho ocasiones, la última vez el pasado día 10 de septiembre tras la violación de los drones rusos del espacio aéreo polaco.

