Casi 900 serpientes escapan tras inundaciones en China; hay una persona lesionada

Casi 900 serpientes escapan tras inundaciones en China; hay una persona lesionada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 08:07:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Hengzhou, Guangxi, China, 12 de julio de 2026.- Las intensas inundaciones provocadas por el tifón Maysak desencadenaron una inusual emergencia en la región de Hengzhou, luego de que el colapso de un embalse destruyera un criadero y permitiera el escape de cerca de 900 serpientes.

Entre los ejemplares liberados se encuentran cobras venenosas y otras especies no tóxicas que eran criadas con fines medicinales y alimenticios.

Las autoridades informaron que una mujer resultó lesionada tras ser mordida por una serpiente y fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica. El incidente llevó a activar protocolos de emergencia, con clínicas abastecidas de antídotos y brigadas especializadas que recorren las zonas inundadas para localizar y capturar a los reptiles.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de serpientes desplazándose entre las calles anegadas, generando desde comparaciones con películas de terror hasta comentarios humorísticos.

Especialistas advirtieron que, además del riesgo para la población, la liberación masiva de estos ejemplares podría tener consecuencias para el equilibrio ecológico de la región, por lo que exhortaron a los habitantes a evitar cualquier contacto con los animales y reportar de inmediato cualquier avistamiento a las autoridades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan a tres hombres asesinados dentro de una vivienda al sur de Morelia, Michoacán
FGE investiga a presunto policía por atropellamiento en Misión del Valle
Elemento de Tránsito resulta lesionado tras ser presuntamente arrollado por taxista en Celaya
Reportan fuga de internos en penal de Hermosillo; despliegan operativo de búsqueda
Más información de la categoria
Hallan a tres hombres asesinados dentro de una vivienda al sur de Morelia, Michoacán
Reportan fuga de internos en penal de Hermosillo; despliegan operativo de búsqueda
FGR asegura dos tigres blancos durante cateo en un domicilio de Durango
Morena no defiende la soberanía porque permite relación de autoridades con el crimen organizado: Memo Valencia
Comentarios