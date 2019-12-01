Casi 900 serpientes escapan tras inundaciones en China; hay una persona lesionada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 08:07:33

Hengzhou, Guangxi, China, 12 de julio de 2026.- Las intensas inundaciones provocadas por el tifón Maysak desencadenaron una inusual emergencia en la región de Hengzhou, luego de que el colapso de un embalse destruyera un criadero y permitiera el escape de cerca de 900 serpientes.

Entre los ejemplares liberados se encuentran cobras venenosas y otras especies no tóxicas que eran criadas con fines medicinales y alimenticios.

Las autoridades informaron que una mujer resultó lesionada tras ser mordida por una serpiente y fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica. El incidente llevó a activar protocolos de emergencia, con clínicas abastecidas de antídotos y brigadas especializadas que recorren las zonas inundadas para localizar y capturar a los reptiles.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de serpientes desplazándose entre las calles anegadas, generando desde comparaciones con películas de terror hasta comentarios humorísticos.

Especialistas advirtieron que, además del riesgo para la población, la liberación masiva de estos ejemplares podría tener consecuencias para el equilibrio ecológico de la región, por lo que exhortaron a los habitantes a evitar cualquier contacto con los animales y reportar de inmediato cualquier avistamiento a las autoridades.