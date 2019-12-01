Casa Blanca reacciona a Premio Nobel de María Corina Machado: "la política por encima de la paz", asevera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 08:14:42

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de octubre 2025.- La Casa Blanca reaccionó al Premio Nobel de la Paz, el cual le fue entregado a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y no al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como solicitaron en reiteradas ocasiones.

En ese sentido, el director de comunicación de la sede presidencial, Steven Cheung, consideró que "el comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz".

Además, aseveró en redes sociales que “el presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas".

"Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él, capaz de mover montañas con la fuerza pura de su voluntad", añadió el funcionario estadounidense

Previo a la entrega del prestigioso galardón, el líder republicano redobló sus declaraciones al asegurar que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza esta semana fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca.