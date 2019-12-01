Captan a hombre golpeando a pareja de abuelitos en Barcelona

Captan a hombre golpeando a pareja de abuelitos en Barcelona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 10:19:26
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Barcelona, España, a 16 de julio 2026.- Un hombre fue captado en video mientras golpea reiteradamente a una pareja de ancianos en Barcelona, España.

Según las imágenes que circulan en redes sociales, el altercado inició cuando la mujer de la tercera edad le pide al sujeto señalado que no bloquee la entrada a un elevador.

Por lo anterior, la abuelita intenta mover una carriola en donde se encuentra la hija pequeña del hombre, quien se molesta y se acerca a la mujer, que le asesta un golpe. Como respuesta, el padre de la menor lanza una serie de puñetazos contra el adulto mayor.

Después el hombre arremete contra la anciana a quien golpea repetidamente hasta que cae al suelo.

Los usuarios en las plataformas digitales reaccionaron de manera diversa al video; algunos justifican la reacción del padre, ya que, aseguran que solo pretende proteger a su hija.

Sin embargo, otro sector de los internautas consideró que nada justifica que actúe de manera violenta y agreda a los abuelitos.

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