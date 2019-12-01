Cambio de régimen en Bolivia; Rodrigo Paz gana la Presidencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 08:20:09

La Paz, Bolivia, a 20 de octubre 2025.- Rodrigo Paz, candidato del centroderechista Partido Demócrata Cristiano (PDC), se convirtió en el presidente electo de Bolivia, al sumar el 54.5 por ciento de los votos, de acuerdo con el conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de aquel país.

Cabe señalar que, la victoria electoral de Paz significa un cambio de ciclo en la política boliviana, ya que, por primera vez en 20 años la nación sudamericana no estará gobernada a nivel federal por la izquierda y el grupo político MAS, previamente liderada por el ex presidente Evo Morales.

Es de mencionar que, la izquierda heredó parte de sus votos al centroderechista, lo cual fue clave para vencer a e conservador Jorge Tuto Quiroga.

Al respecto se dio a conocer que, Paz recibió el apoyo del occidente andino de mayoría indígena al prometerles la eliminación de “el Estado tranca” que hoy les impide desarrollarse como emprendedores.

Por su parte, Quiroga ofreció en campaña que resolvería la recesión económica que deja MAS con la ayuda del Fondo Monetario Internacional y más apertura a los mercados internacionales.