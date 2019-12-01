California demanda a Trump por reiniciar operación de oleoductos cerrados por derrame

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 24 de marzo 2026.- El estado de California demandó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su orden de reanudar el uso de dos oleoductos sin contar con las regulaciones de la entidad, que los mantiene bajo supervisión tras un derrame de petróleo en 2015.

La querella legal busca detener la orden emitida por el secretario de Energía, Chris Wright, que le da vía libre a la compañía Sable Offshore Corp. (Sable) para reanudar las operaciones de los oleoductos (CA-324 y CA-325) que hacen parte del sistema Las Flores.

En ese sentido, el gobierno de EEUU invocó hace poco la Ley de Producción de Defensa con el objetivo de eludir las regulaciones estatales y elevar la producción de petróleo en un intento por aliviar las presiones sobre el suministro mundial de crudo generadas por la guerra en curso con Irán.

Por lo anterior, el fiscal general de California, Rob Bonta, alega en la demanda que el funcionario estadounidense “carece de autoridad” para eximir a la petrolera de cumplir con las leyes estatales y federales y varias órdenes judiciales que abordan, entre otras, las violaciones relacionadas con la ruptura del oleoducto CA-324 que causó el peor derrame de petróleo en la costa del estado en los últimos 25 años.

“California ha presenciado de primera mano los devastadores impactos ambientales y en la salud pública de la ruptura de estos oleoductos, y existen requisitos legales ordenados por los tribunales para garantizar que no vuelva a suceder”, subrayó el fiscal.