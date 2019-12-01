California demanda a gobierno de Trump por reinicio de perforaciones petroleras frente a sus costas

California demanda a gobierno de Trump por reinicio de perforaciones petroleras frente a sus costas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 10:47:39
Sacramento, California, Estados Unidos, a 24 de enero 2026.- El fiscal de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra la Administración federal, por asumir sin autorización la jurisdicción de dos oleoductos terrestres para realizar operaciones petroleras en las costas del estado.

El recurso legal pretende impugnar las órdenes de la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos (PHMSA) “que ilegalmente afirman jurisdicción exclusiva sobre dos oleoductos terrestres de California”, indicó la Fiscalía en un escrito.

Cabe señalar que dicha potestad permitiría al gobierno de Donald Trump reiniciar las operaciones a lo largo de la costa del condado de Santa Bárbara.

Por lo que la denuncia de la entidad “impugna el intento de la PHMSA de evadir la regulación estatal a través de sus órdenes de federalizar los Oleoductos de Las Flores, aprobar el Plan de Reinicio de Sable Offshore Corp. (Sable) y emitir a Sable un permiso de emergencia para reiniciar el transporte de petróleo a través de los oleoductos”.

De igual forma, la Fiscalía californiana argumentó en su demanda, auspiciada por la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado “que las órdenes de la PHMSA violan la Ley de Procedimiento Administrativo” y solicitan al tribunal que revoque las órdenes ilegales.

