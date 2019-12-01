Califica Gustavo Petro como positiva su reunión con Donald Trump

Califica Gustavo Petro como positiva su reunión con Donald Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 19:57:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 3 de febrero de 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró como “positiva” la primera reunión presencial que sostuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la cual se llevó a cabo este martes en la Casa Blanca.

“La impresión que tengo de una reciente reunión, de hace apenas unas horas, es positiva, en primerísimo lugar”, expresó Petro durante una conferencia de prensa posterior al encuentro. Además, el jefe del Ejecutivo colombiano reveló que Trump aceptó fungir como mediador en el conflicto arancelario entre Colombia y Ecuador.

Luego de varios meses de intercambios críticos entre ambos gobiernos, a inicios de este año los presidentes acordaron sostener una reunión, misma que se concretó tras la invitación de Trump a Petro para visitar Washington.

El mandatario republicano ha sido un crítico constante de la política antidrogas de Colombia, país considerado el mayor productor de cocaína a nivel mundial. Bajo la administración de Petro, la estrategia cambió al disminuir el enfoque represivo y priorizar incentivos para la erradicación de cultivos ilícitos.

Sobre el diálogo con su homólogo estadounidense, Petro explicó que existen diferencias en la forma de entender ciertos temas, como el narcotráfico. “Hay ‘confusión en torno a la realidad, por ejemplo el narcotráfico, líneas diferentes sobre cómo ver el problema. Nos agarramos de eso, que nos junta y que nos separa. ¿Qué nos junta? La libertad. Lo que nos junta es la libertad, y ahí empezó la conversación’”, detalló.

El presidente colombiano subrayó que insistió en la necesidad de actuar directamente contra los principales líderes del narcotráfico. “Volví a repetir lo mismo: hay que ir sobre los capos (...). La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas: vive en Dubai, en Miami, en Madrid. Le pasé los nombres al presidente Trump. Están fuera de Colombia y hay que ir a por ellos”, puntualizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR destruye más de 10 toneladas de precursores en operativo histórico: Golpe al corazón químico de la delincuencia en Guerrero
Aprehenden a presunta responsable de homicidio de la exsíndica de Tapilula, Chiapas; era su nuera
Localizan hombre fallecido al interior de una habitación de hotel en Monterrey, Nuevo León
Interceptan embarcación con combustible ilegal en costas de Michoacán; tres personas van a prisión preventiva
Más información de la categoria
Colapso de puente vehicular, deja incomunicadas a tres comunidades de Jacala de Ledezma, Hidalgo
Enfrentamiento con la GN deja un civil sin vida en Zamora, Michoacán
Cientos de dosis de estupefaciente y armas frente al Palacio Municipal de Tacámbaro, Michoacán; operativo sorpresa sacude al municipio 
Desactivan explosivo de alto poder en plena zona habitacional de Uruapan, Michoacán 
Comentarios