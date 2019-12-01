Caen cuatro por robo de brazalete de oro de 3 mil años de antigüedad en Egipto; vendieron reliquia por 7 mil dólares

El Cairo, Egipto, a 18 de septiembre 2025.- Personal de seguridad de Egipto capturó a cuatro personas presuntamente responsables del robo de un brazalete de oro de más de 3 mil años de antigüedad, el cual “desapareció” del laboratorio de reparaciones del Museo Egipcio, ubicado en la ciudad de El Cairo.

Asimismo, las autoridades indicaron que los ladrones vendieron la reliquia por 7 mil 755 dólares, a un joyero que fundió la pieza con otras.

Por su parte, el Ministerio del Interior dio a conocer la detención de una restauradora que trabajaba en el recinto, acusada de sustraer la pieza de oro que tiene incrustada una cuenta esférica de lapislázuli y que se encontraba dentro de una caja fuerte de hierro en el laboratorio de restauración del museo el pasado 9 de septiembre.

De acuerdo con información oficial, la Policía y la Fiscalía revelaron que la restauradora contactó con un comerciante conocido, propietario de una platería en el barrio de Sayeda Zeinab en El Cairo, quien lo vendió al dueño de un taller de oro en la misma zona por 180 mil libras egipcias, 3 mil 732 dólares estadounidenses.

“Este último vendió el brazalete a un fundidor de oro por 194 mil libras egipcias (4 mil 23 dólares o 73 mil 797 pesos mexicanos), quien lo fundió con otras joyas para reconstituirlo”, agregó el comunicado del Interior.