Cae venezolano que quería ultimar a Trump; lo detuvieron cerca de la Casa Blanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 12:48:37

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de noviembre 2026.- El Servicio Secreto de Estados Unidos detuvo cerca de la Casa Blanca a un hombre venezolano con estatus irregular en posesión de armas de fuego, quien aseguró quería privar de la vida al presidente Donald Trump.

Lo anterior lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que agregó que el sospechoso fue identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chirinos.

Según las autoridades, el ahora detenido mencionó que “voces en su cabeza” le decían que tenía que matar al líder republicano.

La información oficial señala que los agentes del Servicio Secreto encontraron un rifle y dos pistolas dentro de un automóvil robado.

Igualmente se dio a conocer que Guanipa Chirinos habría entrado en Estados Unidos ilegalmente en marzo de 2024 a través de la frontera de México con Texas.