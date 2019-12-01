Cae en Honduras hombre presuntamente ligado a organización de Jalisco; es buscado por EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 13:20:03

La Ceiba, Honduras, a 7 de noviembre 2026.- Elementos de seguridad de Honduras capturaron a Óscar Samuel Mejía, señalado como uno de los principales operadores del crimen organizado en el país y presunto hombre vinculado a una organización criminal de Jalisco.

Según la información oficial, el sujeto es buscado en Estados Unidos por actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

La Secretaría de Seguridad de Honduras detalló que la detención se llevó a cabo en la ciudad costera de La Ceiba.

Además, las autoridades indican que Mejía mantiene presuntamente, nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como con otras organizaciones delincuenciales de Colombia.