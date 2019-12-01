Cae en Costa Rica hombre vinculado con organizaciones criminales de México y Colombia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 08:51:22

San José, Costa Rica, a 3 de octubre 2026.- Autoridades de Costa Rica detuvieron a Zhang Guobinse, sujeto que es buscado por Estados Unidos, por sus supuestos vínculos con dos organizaciones criminales de Sinaloa y Colombia.

De acuerdo con la información oficial, el hombre de nacionalidad china y costarricense fue capturado en San José, mediante un operativo conjunto entre la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) y el Departamento del Tesoro de EE.UU. con autoridades costarricenses como el Ministerio Público, la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas.

Según algunos reportes, el señalado podría ser extraditado a la Unión Americana, a pesar de contar con la nacionalidad costarricense.

El sujeto presuntamente sería una conexión entre China y grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo de Colombia.