Cae cruz sobre sacerdote durante una misa en Colombia; sobrevive al accidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 22:32:47

Bogotá, Colombia, a 21 de octubre de 2026.- Un sacerdote en Colombia estuvo a punto de sufrir una tragedia mientras celebraba una misa, luego de que una pesada cruz se desprendiera de la estructura donde estaba colocada y cayera sobre él. El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios señalaron las similitudes con el fallecimiento de un religioso en Ecuador días antes.

De acuerdo con los reportes difundidos, el sacerdote colombiano sobrevivió al impacto y presentó lesiones leves, entre ellas un golpe en la cabeza y contusiones en los hombros, por lo que se reportó fuera de peligro.

Las imágenes muestran el momento en que la cruz cae de manera repentina dentro del templo, provocando alarma entre los feligreses que participaban en la ceremonia religiosa.

El caso recordó la muerte del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien falleció el 17 de octubre en Guayaquil, Ecuador, luego de que un crucifijo instalado detrás del altar cayera sobre él mientras oficiaba una misa transmitida en vivo por redes sociales. La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la ubicación exacta de la iglesia colombiana ni la identidad del sacerdote involucrado.