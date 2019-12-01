Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 20:42:34

Kinsasa, República Democrática del Congo, 17 de noviembre de 2026.- El brote de Ébola en la República Democrática del Congo continúa siendo motivo de preocupación, luego de que los casos confirmados superaran los 11 mil 400 y las muertes llegaran a cerca de 5 mil 600.

De acuerdo con el último reporte de las autoridades sanitarias del país, se han registrado 11 mil 432 casos y 5 mil 593 muertes. La cifra representa una tasa de letalidad del 48.9%. Además, mil 681 pacientes permanecen hospitalizados o en aislamiento, mientras que 3 mil 109 personas han logrado recuperarse.

El virus se ha extendido a ocho de las 26 provincias del país: Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo, Alto Uele, Bajo Uele, Ubangi del Sur y Ubangi del Norte. Ituri continúa siendo una de las zonas más afectadas desde el inicio del brote.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos equipos científicos trabajan en ensayos clínicos para evaluar vacunas que ayuden a combatir el virus. Se espera que los primeros resultados de las pruebas de estas vacunas estén disponibles a principios de 2027.