Brote de ébola en Congo supera los 11 mil contagios y deja más de 5 mil fallecidos

Brote de ébola en Congo supera los 11 mil contagios y deja más de 5 mil fallecidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 20:33:49
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Kinshasa, República Democrática del Congo.- El brote de ébola en la República Democrática del Congo continúa causando preocupación, luego de que los contagios superaran los 11 mil casos y las muertes llegaran a 5 mil 387, de acuerdo con cifras difundidas este miércoles 11 de noviembre.

La enfermedad se ha extendido a ocho provincias del país africano, donde las autoridades enfrentan dificultades para evitar que siga llegando a más personas.

Uno de los principales problemas es que el virus afecta a comunidades donde hay conflictos armados y resulta complicado llevar ayuda médica. Además, algunos trabajadores de salud han sido atacados mientras intentan atender a los enfermos.

Este brote es provocado por un tipo de ébola para el que todavía no existe una vacuna aprobada, es por eso que especialistas se encuentran realizando pruebas para encontrar nuevas formas de prevenir los contagios. 

La situación ya es considerada la más grave que ha enfrentado el Congo por esta enfermedad y una de las más grandes registradas en el mundo.

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