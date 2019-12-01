Bomberos de Zitácuaro, Michoacán, recuperan cuerpo de mujer sin vida en Venezuela 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 09:14:03

Caracas, Venezuela, a 3 de julio 2026.- Los comandantes Luis Pérez Bernal y Ángel Pérez Bernal, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zitácuaro, lograron rescatar a una mujer sin vida en los escombros de un edificio que colapsó en el país de Venezuela.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, los comandantes Luis Pérez Bernal y Ángel Pérez Bernal, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zitácuaro, fueron convocados para integrarse a las labores internacionales de búsqueda y rescate en el país de Venezuela, tras los sismos que azotaron ese lugar.

Fue al continuar con las labores de localización y rescate de personas, que lamentablemente se localizó el cuerpo sin vida de una mujer mismo que fue sacado de entre los escombros.

Es de mencionar que gracias a la coordinación de bomberos Zitácuaro y el grupo USAR MEX-18, se continúa con la búsqueda de personas que se encuentran bajo los escombros en Venezuela.