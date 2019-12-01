Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 08:26:22

Birmania, a 29 de noviembre de 2026. Alrededor de 50 personas murieron durante una serie de bombardeos registrados este fin de semana en Birmania, país que enfrenta una guerra civil desde el golpe de Estado de 2021.

Los ataques ocurrieron en dos localidades distintas. El primero se registró en el distrito de Moe Bye, en la frontera entre los estados de Shan y Kayah, donde una asociación humanitaria reportó 21 fallecidos, aunque un testigo señaló que fueron 17.

El segundo bombardeo ocurrió en Mrauk-U, en el estado occidental de Rakáin, donde se reportaron 29 personas muertas, de acuerdo con Maung Oo, responsable de una organización funeraria local.

Según los testimonios, uno de los ataques alcanzó un mercado de la localidad y dejó 10 civiles muertos. En otra ofensiva fallecieron 19 personas más.

Los testimonios señalaron al Gobierno militar como responsable de los bombardeos. Sin embargo, la agencia AFP indicó que no logró contactar al Ejército para obtener su postura sobre los hechos.

Los ataques se registraron después de una ofensiva ocurrida el 26 de noviembre en la región de Magway, que dejó 29 personas muertas: 20 civiles y nueve integrantes de las Fuerzas de Defensa del Pueblo, según el Gobierno de Unidad Nacional de Birmania, que opera desde el exilio.

Birmania atraviesa un conflicto armado desde febrero de 2021, cuando un golpe de Estado derrocó al Gobierno encabezado por Aung San Suu Kyi.

Desde entonces, el Ejército de Myanmar mantiene enfrentamientos con grupos de resistencia prodemocrática y organizaciones armadas de distintas comunidades étnicas, que se oponen al gobierno militar encabezado por el general Min Aung Hlaing.