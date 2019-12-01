Bolsonaro rechaza resultados electorales; pide anular los comicios presidenciales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 12:47:03

Río de Janeiro, Brasil, a 26 de octubre 2026.- El candidato presidencial de ultraderecha, Flávio Bolsonaro, anunció que no aceptará la derrota contra Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidencial de Brasil.

El senador brasileño comentó de igual forma que su equipo jurídico solicitará la anulación de los comicios, al rechazar los resultados y cuestionar una decisión judicial que, según afirmó, modificó las reglas de votación durante la jornada electoral.

“Es imposible, es IMPOSIBLE, reconocer los resultados de las elecciones en el contexto de cómo sucedieron estas cosas. ¡Vamos a usar a nuestro equipo legal; vamos a pedir la anulación de estas elecciones!”, declaró el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

El legislador brasileño cuestionó que el juez de la Suprema Corte, Cristiano Zanin, ordenara ampliar por dos horas el horario de votación.

En ese sentido, mencionó que dicha medida fue inédita en la historia electoral brasileña y sostuvo que no podía determinar cuántos votos habría obtenido en los estados donde no se reabrieron los centros de votación, aunque no presentó pruebas.

De igual forma, acusó al magistrado Zenin, que es ex abogado de Lula, de de emitir un decreto unilateral a petición de un antiguo socio suyo y de cambiar las reglas durante el proceso.