Bloquean temporalmente despidos masivos de Trump por cierre de Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 10:18:20

San Francisco, California, Estados Unidos, a 16 de octubre 2025.- La jueza de Distrito Susan Illston, ordenó una suspensión temporal de los despidos masivos de empleados públicos ordenados por la Administración de Donald Trump, durante el cierre del gobierno de Estados Unidos.

Cabe señalar que, luego del anuncio de la parálisis presupuestaria, la Casa Blanca anunció que despediría a 10 mil empleados.

Por lo anterior, la togada con sede en San Francisco, emitió una orden de restricción temporal en respuesta a una demanda de sindicatos que alegan que los despidos son ilegales.

La juzgadora de la Corte del Distrito Norte de California instruyó a detener los ceses mientras evalúa los argumentos de fondo del caso.

Según la determinación de Illston algunos empleados ni siquiera sabían que habían sido despedidos porque los avisos se enviaron a correos institucionales inaccesibles durante un “shutdown” como el actual.

Además, apuntó que los sindicatos han recibido consultas de trabajadoras embarazadas y de otros empleados que “temen que su seguro de salud se vea afectado”, mientras “no hay nadie en la oficina para responder preguntas”.

“Aquellos que han recibido avisos de reducción de personal no pueden prepararse para sus próximos despidos porque el personal de recursos humanos que típicamente los asistiría también está suspendido”, agregó la jueza en su texto.