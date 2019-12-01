Bloquean tarifa migratoria de Trump; juez argumenta "fallas legales"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 08:59:32

San Francisco, California, Estados Unidos, a 2 de octubre 2026.- El juez federal Haywood S. Gilliam Jr., titular del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, bloqueó de maneta temporal la tarifa migratoria impuesta por la Administración Trump, con la que obligaba a los empleadores a pagar 100 mil dólares por cada nueva petición de visa H-1B.

En su determinación, el togado consideró que las agencias migratorias implementaron la orden presidencial sin seguir los procedimientos exigidos por la ley.

Por lo anterior, el juzgador concedió parcialmente una solicitud de medidas cautelares presentada por varias empresas y organizaciones que cuestionaron la legalidad del cobro, proclamado por Trump en septiembre de 2025.

Igualmente, la resolución del juez Gilliam Jr. ordena anular y devolver a las agencias las políticas mediante las que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras autoridades implementaron el pago. Además les prohíbe a las agencias y a quienes actúen bajo su dirección continuar con los cobros, mientras no completen un proceso de notificación y recepción de comentarios públicos, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cabe recordar que, en septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden presidencial con la que estableció el pago adicional de 100 mil dólares para las nuevas peticiones H-1B, y fue extendida por el mandatario el pasado 18 de septiembre hasta septiembre de 2027.