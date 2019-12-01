Ayuso llama a respetar al Rey Felipe VI y reivindica el legado histórico compartido entre España y México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 19:13:20

Madrid, España, 18 de marzo de 2026.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió que se respete al Rey Felipe VI y afirmó que, lejos de ofrecer disculpas, existe un profundo orgullo por el legado histórico compartido entre España y México.

Durante sus declaraciones, Ayuso sostuvo que Hernán Cortés el padre del mestizaje, el cual, dijo, debería ser motivo de orgullo. Asimismo, más tarde, a través de sus redes sociales, la mandataria llamó a no “retorcer el pasado con gafas populistas del presente”.

En ese mismo mensaje, destacó los vínculos históricos y culturales entre ambos países, al señalar que España y México comparten apellidos, religión, idioma, así como instituciones como hospitales y universidades, además del proceso de mestizaje.

Las declaraciones de Ayuso se dan debido a debates recientes sobre la interpretación del pasado colonial y las relaciones históricas entre ambas naciones, tema que ha generado posturas encontradas tanto en el ámbito político como social.