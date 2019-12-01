Aviones se impactan en pista de aterrizaje del aeropuerto de Miami

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 09:00:06

Miami, Florida, Estados Unidos, a 16 de noviembre 2026.- Dos aviones chocaron mientras circulaban por la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida.

Según los primeros reportes, el incidente dejó dos personas con heridas leves.

“La punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra el morro de un Boeing 767 de UPS mientras ambas aeronaves rodaban por la pista del Aeropuerto Internacional de Miami”, señaló la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) en un comunicado.

Igualmente, la dependencia federal explicó que el choque se produjo cuando el avión de Copa Airlines se dirigía a la puerta de embarque, mientras que el aparato de UPS rodaba hacia la pista para despegar con destino a Bogotá.

“Los controladores aéreos habían indicado a la tripulación del avión de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa Airlines”, se agregó en la nota.