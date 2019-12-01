Avances en igualdad de género "son frágiles", alerta Michelle Bachelet

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 08:08:07

Ciudad de México, a 13 de agosto 2025.- La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) alertó que los avances en igualdad de género “siguen siendo sumamente frágiles” y llamó a incorporar a más mujeres con perspectiva de género en todos los espacios de poder.

“Estos logros siguen siendo sumamente frágiles, persisten barreras estructurales, la violencia política de género ha evolucionado lamentablemente, especialmente en el ámbito digital y en muchos lugares enfrentamos retrocesos alarmantes”, advirtió la también exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Lo anterior o declaró durante el cierre de la Séptima Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), realizada en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México.

Durante su intervención, la ex mandataria chilena sostuvo que existen más mujeres en parlamentos y gabinetes, pero subrayó que la mitad del planeta “sigue siendo calificada de minoría”, además, consideró que hay retrocesos en foros internacionales.

La ex gobernante citó datos, en los que mencionó que solo en seis países las mujeres ocupan la mitad de los escaños parlamentarios; únicamente en nueve países han alcanzado la paridad en gabinetes; de igual forma indicó que el 87 % de las ministras está en carteras de género o igualdad y menos del 15 % lidera áreas como agricultura, energía, defensa o transporte.