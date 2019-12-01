Brasilia, Brasil, a 15 de febrero de 2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizó la puesta en marcha del programa “Gas del Pueblo”, con el que se busca garantizar la recarga gratuita de cilindros de gas de 13 kilos para hogares en situación vulnerable inscritos en el CadÚnico. La medida podría beneficiar a cerca de 50 millones de personas.

El objetivo central es reducir la pobreza energética en los sectores de menores ingresos, especialmente ante las dificultades para acceder al gas licuado de petróleo (GLP), conocido como gas doméstico. Para acceder al apoyo, se requiere comprobar "ingresos por persona de hasta la mitad del salario mínimo".

La implementación del plan estará a cargo de los ministerios de Minas y Energía y de Desarrollo y Asistencia Social, con apoyo de la Caixa Económica Federal. De acuerdo con el gobierno, "con el hito de 10 mil puntos de venta acreditados en menos de dos meses, uno de cada seis revendedores de GLP del país ha quedado vinculado a la iniciativa".

El Ejecutivo prevé que el programa —establecido en la Ley n.º 15.348— entre en operación total en marzo y alcance a unos 15 millones de familias que cumplan los requisitos, como ser beneficiarias de Bolsa Familia, mantener actualizado su registro en CadÚnico y contar con el CPF del titular en "situación regular" y "sin incidencias".

Las familias podrán consultar su elegibilidad y el estado del apoyo en la aplicación Meu Social - Gás do Povo, o bien usar la tarjeta de Bolsa Familia, la tarjeta de débito de Caixa o proporcionar el CPF en puntos de venta autorizados si no cuentan con acceso digital.