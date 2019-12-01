Aumenta a más de 3 mil el número de muertos por terremotos en Venezuela

Aumenta a más de 3 mil el número de muertos por terremotos en Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 07:46:04
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La Guaira, Venezuela, a 6 de julio 2026.- El número de muertos por los terremotos que afectaron Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 3 mil 342,  mientras que la de heridos se elevó a 16 mil 740; informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Además, según el balance oficial, 6 mil 462 personas han sido rescatadas y las que perdieron su vivienda son 17 mil 345, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

Igualmente, a través de Telegram, el legislador indicó que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

Por otra parte, los datos del Gobierno venezolano aseguran que , 86 mil 794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9 mil 585 toneladas de alimentos y 669 mil 008 litros de agua.

También se dio a conocer que se encuentran desplegados 29 mil 567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, así como un total de 27 mil 482 voluntarios.

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