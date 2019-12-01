Aumenta a 600 cifra de muertos por ébola en el Congo; advierten que la epidemia se expande

Aumenta a 600 cifra de muertos por ébola en el Congo; advierten que la epidemia se expande
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 10:47:34
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Kinshasa, República Democrática del Congo, a 9 de julio 2026.- El brote de ébola en la Republica Democrática del Congo (RDC), suma 600 muertos, de acuerdo con el balance más reciente de la  Organización Mundial de la Salud (OMS), hecho con base en datos de las autoridades sanitarias congoleñas.

Según la agencia sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el inicio del brote de esa enfermedad se registraron 600 fallecimientos y mil 759 casos confirmados en la nación africana.

Por otra parte, en Uganda el balance menciona dos muertes y 20 casos confirmados.

No obstante, la representante de la OMS en la RDC, Anne Ancia, advirtió que la epidemia de ébola aun se extiende, por lo que se desconoce el alcance que tendrá la enfermedad viral.

"La epidemia continúa expandiéndose y su verdadera magnitud aún no se ha determinado por completo", declaró la experta.

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