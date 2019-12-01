Aumenta a 36 cifra de muertos por incendio en zonas residenciales de Hong Kong

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 14:11:08

Ciudad de México, a 26 de noviembre 2025.- Aumentó a 36 el número de muertos derivados de los incendios en varias zonas residenciales de Hong Kong, según dijo el jefe del Ejecutivo John Lee, al medio local South China Morning Post.

De igual forma, el gobernante comentó que al menos 279 personas están desparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

Por otra parte, en conferencia de prensa Lee comentó que uno de los siniestros empieza a estar “gradualmente bajo control”.

El jefe del Ejecutivo hongkonés detalló que se han desplegado más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos para extinguir las llamas.

En ese sentido, añadió que también se hace uso de drones en las tareas de extinción del fuego, que ha afectado a siete edificios de Wang Fuk Court, un complejo residencial que cuenta con mil 984 viviendas y alberga a unos 4 mil residentes.

De acuerdo con las primeras indagaciones el fuego comenzó en los andamios de bambú instalados en el exterior de varios pisos.